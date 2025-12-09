Поставки авто с пробегом в Россию из Китая увеличились в 2,5 раза

По итогам последнего месяца минувшей осени в нашу страну импортировали через Поднебесную 10 949 подержанных легковых автомобилей. Если проводить параллель с ноябрем прошлого года, уровень ввоза взлетел на 145% или почти в 2,5 раза.

Чаще всего к нам привозят «японцев» и «немцев»

Цифрами в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в конце осени 2024-го к нам добрались из Китая 4468 бэушек.

Первую пятерку самых популярных импортных брендов в России занимает Toyota, до отечественного рынка добралось 1814 таких машин. За счет 1758 экземпляров вторую строчку занимает Volkswagen, а тройку лидеров замыкает Honda благодаря 1261 авто. В топ-5 также входят BMW и Audi.

Чемпионской моделью признана Toyota Corolla — к нам доехали 493 седана. Следом идет RAV4 с аналогичным шильдиком, в случае кроссовера подразумевается 413 штук. Затем в перечне упомянут BMW X3 тиражом 315 машин, а также Honda Breeze и Mitsubishi Outlander, это — 299 и 279 автомобилей.

Эксперт обратил внимание, что с начала года из Китая в Россию импортировали 69,3 тыс. подержанных легковушек. По сравнению с 2024-м показатели за 11 месяцев выросли на ощутимые 266%.