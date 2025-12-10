Средний размер кредита на подержанную машину в России составил 1,2 млн рублей

Об этом рассказали аналитики Pango Cars. По их словам, в ноябре максимальный интерес у наших соотечественников вызывали автомобили, сошедшие с конвейера около полдюжины лет назад. В топе оказались модели 2017 года выпуска. Такой выбор обусловлен достаточно низкой стоимостью владения и прогнозируемым ресурсом.
В стабильном марочном рейтинге лидером считается LADA, отхватившая 13% от общего куса пирога. Далее следуют Kia и Hyundai, первый корейский бренд сумел набрать 11,3%, на долю второго пришлось 10%.
Наиболее востребованными моделям эксперты признали Kia Rio, флагманскую LADA Vesta и «бюджетную» Granta. Они находятся на первых строчках, поскольку их обслуживание не стоит больших денег, а остаточный ценник вполне предсказуем.