Средний размер кредита на подержанную машину в России составил 1,2 млн рублей

В конце осени в России ощутимо изменилась структура спроса на подержанные машины. Медианная сумма кредита на покупку авто с пробегом дошла до 1,2 млн рублей, а средняя процентная ставка достигла 25,27% годовых.

Об этом рассказали аналитики Pango Cars. По их словам, в ноябре максимальный интерес у наших соотечественников вызывали автомобили, сошедшие с конвейера около полдюжины лет назад. В топе оказались модели 2017 года выпуска. Такой выбор обусловлен достаточно низкой стоимостью владения и прогнозируемым ресурсом.

В стабильном марочном рейтинге лидером считается LADA, отхватившая 13% от общего куса пирога. Далее следуют Kia и Hyundai, первый корейский бренд сумел набрать 11,3%, на долю второго пришлось 10%.

Наиболее востребованными моделям эксперты признали Kia Rio, флагманскую LADA Vesta и «бюджетную» Granta. Они находятся на первых строчках, поскольку их обслуживание не стоит больших денег, а остаточный ценник вполне предсказуем.