В России подешевели авто с пробегом

В нашей стране в течение года снижаются цены на подержанные автомобили. Так, в начале зимы прайсы остановились на отметке, сравнимой с уровнем двухлетней давности. Причем средняя стоимость российских «ласточек» остается примерно одинаковой на протяжении семи месяцев.

Как сообщают аналитики сервиса «Авто.ру Оценка», на сегодняшний день за «китайцев» с пробегом у нас просят в районе 1,98 млн рублей или на 1% меньше, чем в предыдущем месяце. Продавцы опустили планку ниже пары миллионов впервые с конца лета 2023-го.

Эксперты обратили внимание, что «европейцы», «японцы» и «корейцы» дешевеют на отечественной «вторичке» примерно с одинаковой скоростью. За 12 месяцев они потеряли в цене 11%, средний показатель дошел до 2,16 млн «деревянных». Последний раз такие цифры фиксировались в начале 2023 года. А за автомобиль, произведенный в России, сейчас в среднем просят 690 тыс. «целковых».

Стоимость некоторых машин падала более активно. Например, Volvo S60 второго поколения лишился 3% от средней стоимости, как и Haval Jolion, Exeed LX и «четвертый» Kia Rio. Больше всего прайсы съехали вниз в Кировской области — на 6%.