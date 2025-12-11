Поставки подержанных машин в Россию из Белоруссии взлетели в 6,5 раз

За последний осенний месяц в нашу страну импортировали из дружественной Белоруссии 4079 легковых автомобилей с пробегом, сошедших с конвейера более трех лет назад. По сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, поставки подскочили в 6,5 раз.

Чаще всего таким путем к нам привозят BMW

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Однако несмотря на ноябрьский рост, нарастающий итог с января по ноябрь остается, по его словам, отрицательным. Годовая просадка по импорту составила 60%.

На сегодняшний день в топе поставок через Белоруссию находятся представители «большой немецкой тройки». В частности, речь идет о 1099 машинах с логотипом BMW, а также 330 экземплярах Audi и 285 авто, выпущенных Mercedes-Benz. В первой пятерке им составили компанию Chevrolet и Volkswagen, разошедшиеся тиражом 262 и 237 штуки соответственно.

В модельном зачете чемпионом признан Chevrolet Equinox: своих владельцев нашли 192 бэушки. А дальше в списке числятся исключительно «баварцы». На долю X5 и Х3 пришлось 165 и 132 машины, плюс было реализовано 163 и 138 «немцев» 3-й и 5-й серии.

В общей сложности с января этого года до нас добралось более 18 000 легковушек с пробегом из Белоруссии, тогда как за аналогичный период 2024-го — 46 400 штук.