Продажи подержанных машин в России увеличились на 12% в ноябре

Перед наступлением зимы в нашей стране удалось реализовать за месяц 588,7 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Продажи выросли на 12,2%, если проводить параллель с аналогичным периодом прошлого года. Но по сравнению с октябрем наблюдается просадка на 9,9%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты напомнили, что в октябре текущего года россияне приобрели рекордное количество подержанных машин — 653 тыс. штук.

По итогам ноября верхушка марочного рейтинга на отечественной «вторичке» почти не изменилась. В топе по-прежнему царит LADA за счет 134,7 тыс. проданных авто. Toyota осталась на второй позиции благодаря 58,9 тыс. пристроенных машин. Третья и четвертая строчки снова принадлежат родственным Kia и Hyundai. На долю первого корейского бренда пришлось 34,8 тыс. бэушек, а на второй — 33,3 тыс.

Зато впервые более чем за 13 лет Volkswagen замкнул первую пятерку, поскольку вольфсбургские легковушки с пробегом на сей раз разошлись тиражом 25,8 тыс. экземпляров. Кроме того, из топ-5 внезапно выпал Nissan, чего не случалось довольно давно.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказал, почему сегодня нереально купить приличное авто с пробегом.