Российскому рынку автомобилей с пробегом предсказали стагнацию

В 2026 году структура отечественного рынка подержанных машин не должна ощутимо измениться. Дилеры опасаются сужения сегмента и стагнации, позитивный сценарий предполагает довольно скромный рост продаж, не превышающий нескольких процентов.

Если сегмент и вырастет, то незначительно

Как сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на участников рынка, реализация легковых машин с пробегом в России на протяжении следующего года не поднимется выше уровня 2025-го. Эксперты считают пятипроцентную прибавку спроса максимальной.

Наша «вторичка» традиционно является довольно инертной, что в том числе связано с объемами рынка. Даже отмена льготной ставки утильсбора для автомобилей мощнее 160 л. с. не принесет глобальных перемен. Более значимым фактором является высокая ключевая ставка. И если при покупке новых авто можно рассчитывать на различные программы поддержки, то для вторичного рынка ничего подобного не предусмотрено.

Собеседники издания сходятся на том, что наш вторичный рынок останется стабильным. Ожидается дефицит официально покинувших страну «японцев», «европейцев» и «корейцев», зато новые «китайцы» должны пользоваться спросом.

