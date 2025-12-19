Названы трехлетние авто, от которых россияне чаще всего избавлялись в ноябре

В России опубликовали рейтинг трехлетних легковушек, максимально часто выставлявшихся на продажу в конце минувшей осени. Выяснилось, что 23% предложений пришлось на отечественный бренд «Лада», и переплюнуть этот результат никому не удалось.

Чаще всего в нашей стране выставляют на продажу подержанные LADA

Статистикой поделилось аналитическое агентство «Автостат». Согласно его данным, Chery за счет доли 8,1% заняла второе место в этом рейтинге, а тройку лидеров замыкает Kia благодаря 7,6%. У Toyota четвертая строчка: ей досталось 7,4%.

Как бы то ни было, все вышеперечисленные марки троекратно отстают от лидера, отметили эксперты. В то же время в топ-5 попали Haval с 5,8% и Hyundai с 5,7% - нетрудно заметить, что их показатели практически равны.

В люксовом сегменте россияне больше всего хотели перепродать свои BMW — 4,3% объявлений и седьмая позиция в общем списке. Из-за 4% слегка отстает Geely, в первую десятку также включены Exeed и Mercedes-Benz с 3,5% и 3,2% соответственно.

