Российские дилеры назвали тренды вторичного авторынка в 2025 году

В конце минувшей осени жители нашей страны приобрели 588,7 тыс. автомобилей с пробегом. По сравнению с 2024-м сегмент вырос на 12,2%. Дилеры рассказали, каким был текущий год для них и чего они ожидают в 2026-м.

Опрос участников рынка провели федеральная автомобильная система Pango Cars и автолизинговая платформа для физлиц Appruvo. Половина официалов отметила снижение складских запасов подержанных машин с начала 2025-го. На пополнение в следующем году нацелены 28%. По словам 11% респондентов, они лишились 70-80% стоков, еще 14% потеряли от 30 до 50%, а о росте запасов рассказали 28,5%.

В среднем 50% дилеров просят за авто с пробегом от 500 тыс. до 1 млн рублей, еще 32% - от 1 млн до 2 млн. Такой порядок цен как раз и говорит о том, что покупатели прежде всего сосредоточены на бюджетных машинах. Более дорогие в первую очередь предлагают лизинговые компании, наполняющие стоки авто с небольшим пробегом. По мнению 45% опрошенных, в 2026 году реализация в сегменте должна в целом вырасти.

По словам генерального директора автомобильной системы Pango Cars Александра Мякинникова, рынок автомобилей с пробегом вступает в фазу структурных изменений.

— 2025 год показал, что рынок автомобилей с пробегом перестал быть просто «альтернативой» новым автомобилям и стал самостоятельным, системным сегментом. В 2026 году мы ожидаем дальнейшее перераспределение спроса в пользу более доступных моделей и усиление требований к эффективности дилерских процессов. В условиях дорогих кредитов выигрывать будут те дилеры, которые смогут быстро принимать решения, работать с несколькими финансовыми инструментами и выстраивать прозрачную модель сделки для клиента, — отметил г-н Мякинников.

