В России появятся хабы по продаже подержанных автомобилей

В нашей стране планируют запустить хабы, заточенные под продажи подержанных автомобилей со скидкой. Новшество прежде всего появится в двух столицах и других крупнейших российских городах.

Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на лизинговые компании. Хабы будут наполнять легковушками и большегрузами, изъятыми из коммерческих парков, сервисов доставки, такси и других подобных источников. Подразумеваются автомобили, которые возвращали арендодателям на протяжении текущего года в связи с несоблюдением условий договоров лизинга.

Согласно информации издания, размер дисконта на подобный автотранспорт с пробегом может составлять от 5 до 40%. Окончательные цифры привязаны к конкретному типу техники и срокам экспозиции.

Директор по правовым вопросам и работе с проблемной задолженностью ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин пояснил, что лизинговые фирмы привозят изъятую технику на крупные стоянки и СТО партнеров. На их территории проще показывать подержанные машины потенциальным покупателям, а также проводить предпродажную подготовку.

Остается сказать, что первые хабы должны заработать уже в начале следующего года.