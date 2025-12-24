В конце осени на 16% выросли российские продажи люксовых машин с пробегом

По итогам ноября текущего года россияне приобрели 219 люксовых автомобилей с пробегом. Спрос увеличился на 13%, если проводить параллель с прошлым годом.

Более трети пристроенных авто пришлось на Bentley

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», сегмент Luxury растет в России уже восемь месяцев подряд. Судя по результатам конца осени, доля проданных в России подержанных Bentley превысила 34%. То есть своих владельцев нашли 74 штуки.

Вторая строчка благодаря 44 реализованным экземплярам досталась Rolls-Royce. Следом идут слегка отстающие Lamborghini и Maserati — 41 и 40 машин в активе. В первую пятерку также удалось войти Ferrari и Aston Martin.

Чемпионами модельного рейтинга одновременно признаны Lamborghini Urus и Bentley Continental GT, поскольку в обоих случаях прежние хозяева перепродали по 34 автомобиля. Третьим числится Bentley Bentayga, разошедшийся тиражом в 21 авто.