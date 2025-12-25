Российский рынок пикапов с пробегом растет 5 месяцев подряд

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», топовой маркой на «вторичке» опять считается японская Toyota, поскольку в стране за ноябрь нашли новых владельцев 747 экземпляров. На них пришлось 22% от общего куска пирога. Еще 18% заняла продукция бренда Mitsubishi: очередных владельцев нашли 597 авто марки. Третье место — за изделиями УАЗа: 12-процентная доля и 407 перепроданных машин. В общей сложности перечисленные производители заняли 52% рынка.
Toyota Hilux в очередной раз признана наиболее популярным пикапом, разойдясь перед наступлением зимы тиражом в 642 штуки. Следующая строчка принадлежит Mitsubishi L200, поскольку было продано 594 авто. Топ-3 замыкает УАЗ «Пикап» за счет 407 штук.
Наши сограждане приобрели 32,5 тыс. пикапов с пробегом за 11 месяцев 2025 года. То есть спрос увеличился на 5% по сравнению с 2024-м.