Российский рынок пикапов с пробегом растет 5 месяцев подряд

На отечественном рынке по-прежнему снижаются продажи новых пикапов, но подержанные экземпляры наши соотечественники покупают все чаще. Такой тренд наблюдается уже на протяжении пяти месяцев. В конце осени реализация «грузовичков» на вторичном рынке выросла на 12% за год, что обернулось 3375 пристроенными экземплярами.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», топовой маркой на «вторичке» опять считается японская Toyota, поскольку в стране за ноябрь нашли новых владельцев 747 экземпляров. На них пришлось 22% от общего куска пирога. Еще 18% заняла продукция бренда Mitsubishi: очередных владельцев нашли 597 авто марки. Третье место — за изделиями УАЗа: 12-процентная доля и 407 перепроданных машин. В общей сложности перечисленные производители заняли 52% рынка.

Toyota Hilux в очередной раз признана наиболее популярным пикапом, разойдясь перед наступлением зимы тиражом в 642 штуки. Следующая строчка принадлежит Mitsubishi L200, поскольку было продано 594 авто. Топ-3 замыкает УАЗ «Пикап» за счет 407 штук.

Наши сограждане приобрели 32,5 тыс. пикапов с пробегом за 11 месяцев 2025 года. То есть спрос увеличился на 5% по сравнению с 2024-м.