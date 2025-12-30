Траты россиян на автомобили с пробегом снизились на 9%

В ноябре жители нашей страны потратили на подержанные машины 754 млрд рублей. По сравнению с рекордным результатом середины осеннего сезона расходы россиян упали на 9%.

Об этом сообщается в исследовании, которое совместно провели аналитическое агентство «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг». По словам экспертов, вышеуказанная сумма ушла на 588,7 тыс. автомобилей с пробегом. По сравнению с прошлогодним ноябрем цифры выросли на 29%.

Выяснилось, что больше всего денег ушло на легковушки, сошедшие с конвейера менее пяти лет назад. В конце осени соотечественники выложили за такие авто 36,9% от общей суммы или 278 млрд рублей.

В то же время доля автомобилей в возрасте от пяти до девяти лет немного снизилась, достигнув 29,6%. Они обошлись в 223,5 млрд «целковых». Плюс незначительно упал процент машин, которым исполнилось 10 лет и больше. Речь идет о 33,5%, за нних было уплачено 252,6 млрд «деревянных».

Если говорить о финансовой емкости рынка, то бестселлерами признаны «европейцы». Но по объемам реализации в России продолжают лидировать «японцы».