Гаражные инвестиции: какие автомобили 2000-х уже начали дорожать в России

Рынок коллекционных автомобилей всегда казался чем-то далеким. Классические Porsche, старые Mercedes-Benz, советские раритеты — все они требовали либо серьезных вложений, либо сверхбережного хранения. Но последние три года показали удивительную тенденцию: машины, которые еще недавно считались просто подержанными иномарками, начали стремительно расти в цене.

Что взять на вторичке, чтобы было и приятно, и выгодно

Понятное дело, что все «бэушки», даже самые обычные, за последние три года по понятным причинам ощутимо прибавили в цене. Но динамика прайсов некоторых автомобилей 2000-х — тех самых, на которых многие из нас ездили или продолжают ездить — действительно поражает. И причин тому несколько: ностальгия, исчезновение этих моделей с рынка, а также понимание, что современные машины никогда не будут такими драйвовыми, простыми и ремонтопригодными.

ГЕРМАНИЯ

Начнем с очевидного фаворита — BMW 3-й серии в кузове E46. Еще пять лет назад купе 330Ci можно было найти за 400-450 тысяч рублей в приличном состоянии. Сегодня ценник на ухоженные экземпляры стартует от 800 тысяч, а за рестайлинговые версии с механической коробкой просят миллион и выше. Особенно ценятся авто в редких цветах вроде Topaz Blue или Imola Red. Седаны пока дешевле, но тренд налицо.

Главное при покупке — найти машину без коррозии и с документально подтвержденной историей обслуживания. Рядовой атмосферный мотор M54 практически вечен при должном уходе, а вот кузовные работы обойдутся в половину стоимости автомобиля.

Фото: BMW

Неожиданный игрок в этом списке — Volkswagen Golf четвертого поколения в исполнении GTI. Казалось бы, массовый хетчбэк, которых было полно. Но время сделало свое дело: многие авто разбиты, сгнили или превращены в проект для дрифта.

Чистые трехдверные версии с 2-литровым мотором и «механикой» уже оцениваются в 500-600 тысяч рублей, что вдвое выше прайсов трехлетней давности. Пятидверные пока доступнее, но стоимость тоже растет.

Главная засада — коррозия. «Немцы» гниют в арках и порогах даже при бережном отношении, поэтому перед покупкой нужно обязательно осмотреть машину на подъемнике и пройтись по кузову толщиномером. Зато моторы и коробки практически неубиваемые, да и запчасти пока в свободном доступе.

Универсалы из Германии тоже входят в категорию растущих активов. Audi A6 Avant в кузове C5 с битурбированным двигателем 2,7 л — машина, которая еще недавно стоила копейки из-за репутации проблемного мотора. Сейчас же хорошие экземпляры оцениваются в 600-700 тысяч, причем спрос стабильно высокий. Да, мотор действительно капризный, но при своевременном обслуживании ходит долго. А главное — это последний «Ауди» с по-настоящему красивым дизайном и без тотальной электроники.

Фото: Audi

BMW 5-й серии в кузове E39 Touring тоже медленно, но верно дорожает. Версии с шестицилиндровыми моторами в хорошем состоянии уже перевалили за миллион рублей, хотя три года назад их можно было купить за 500-600 тысяч.

ЯПОНИЯ

Японские спорткары нулевых переживают настоящий бум. Subaru Impreza WRX в кузове GD, особенно дорестайлинговая версия с характерными фарами, за последние два года подорожала примерно на 60%. Экземпляры без аварий и серьезного тюнинга стоят от 1,2 млн рублей, хотя еще в 2021 году можно было уложиться в 700-800 тысяч.

Прайсы Mitsubishi Lancer Evolution восьмого и девятого поколений вообще улетели в космос — за приличную машину просят от полутора миллионов. Но есть нюанс: большинство этих автомобилей прошло через руки молодых «гонщиков», многие форсированы, перебраны и имеют сомнительную историю. Найти стоковый экземпляр с пробегом до 150 тысяч — задача не из легких, но именно такие машины будут расти в цене дальше.

ФРАНЦИЯ

Отдельная история — французские «хот-хэтчи». Renault Clio RS второго поколения, Peugeot 206 GTI, Citroen Saxo VTS — все эти малыши с атмосферными моторами и отточенными шасси становятся объектами охоты коллекционеров. В Европе цены на них уже космические, а в России пока можно найти варианты в районе 400-500 тысяч.

Фото: Renault

Проблемы те же, что в случае «японцев» — большинство машин убито в хлам молодежью, а хорошие экземпляры владельцы не продают. Если найдете Clio RS с пробегом до 100 тысяч км и без ДТП, берите не раздумывая. Через пять лет авто удвоится в цене, учитывая европейский тренд.

РОССИЯ

Отечественный рынок тоже преподносит сюрпризы. ВАЗ-2110 в ранних версиях, особенно с «шестнарем» и в редких цветах, начинает интересовать коллекционеров. Речь не о миллионах рублей, конечно, но ухоженные машины с минимальным пробегом уже стоят 200-250 тысяч вместо прежних 80-100.

«Волга 3110» с крайслеровским мотором тоже показывает рост в цене — таких машин осталось мало, а интерес к последним настоящим «Волгам» растет. Правда, инвестиционный потенциал тут сомнительный — скорее, это для души и ностальгии.

Что важно понимать при выборе автомобиля как инвестиции: расти будут только действительно хорошие экземпляры. Битые, крашеные, с сомнительной историей машины останутся просто старыми иномарками. Документы, сервисная книжка, оригинальная комплектация, минимум владельцев — вот критерии отбора. Лучше переплатить за идеальный вариант сразу, чем купить проблемную дешевку и потом вкладывать в восстановление. Рынок коллекционных автомобилей жесток — там ценится только качество.