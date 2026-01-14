Эксперт Ковалев рассказал, каких «китайцев» опасно брать на вторичном рынке

Максимальную осторожность стоит проявлять при покупке подержанной машины китайского производства, выпущенной в период с начала 2000-х до середины 2010-х. Именно они во многом закрепили в сознании российских автомобилистов негативные представления о продукции из Поднебесной, многие из которых сохраняются до сих пор.

Об этом в беседе с «Российской газетой» сказал автомобильный эксперт Александр Ковалев. И объяснил, что «китайцы», выпускавшиеся до середины прошлого десятилетия демонстрировали низкий уровень надежности, их кузова быстро ржавели, а с поиском запчастей для ремонта возникали серьезные трудности. Естественно, проблемы с комплектующими будут и сейчас — у тех, кто возьмет такие машины на вторичке.

Особенно внимательно следует быть с автомобилями тех брендов, что уже ушли с отечественного рынка. Речь идет о таких производителях, как Brilliance, Zotye, Lifan, Hawtai и некоторых других. Приобретение их продукции, как говорит эксперт, сегодня сопряжено с высокими рисками из-за отсутствия официальных представителей, то есть дилеров, технической поддержки и поставок необходимых запчастей.

Что касается более свежих по году выпуска автомобилей, то здесь основная проблема смещается с качества сборки в плоскость рыночной устойчивости самой компании. С большой долей скепсиса стоит подходить к рассмотрению подержанных машин марок, чьи продажи находятся на мизерном уровне, а будущее выглядит весьма туманным. Тут примером может послужить кроссовер Forthing T5 EVO.

— Следует проявлять осторожность и к автомобилям Livan. Несмотря на разговоры о возможной локализации, бренду пока не удалось устойчиво закрепиться на рынке. В этот же список можно отнести автомобили брендов Kaiyi и SWM — громко заявив о себе на старте, со временем они заметно снизили активность и практически исчезли из публичного поля, — подытожил эксперт.