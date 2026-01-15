За прошлый год ввоз иномарок в Россию через Владивосток вырос на 28%

В 2025-м сотрудники таможни Владивостока оформили ввоз более 347 тыс. иномарок в нашу страну. Речь идет об автомобилях, которые россияне добывали за рубежом для личного пользования.

Как сообщает пресс-служба упомянутого ведомства, в прошлом году уровень поставок был на 28% выше, чем в 2024-м. Тогда через владивостокскую таможню прошло чуть больше 271 тыс. «ласточек» заграничного разлива.

Уточняется, что максимальное количество соответствующих автомобилей приезжает в нашу страну из Японии и Южной Кореи. За минувший год до России чаще всего добирались «железные кони» с шильдиками брендов Toyota, Honda и Kia, а также BMW и Hyundai.

Напомним, в середине и конце минувшей осени ввоз импортных автомобилей через Приморский край достиг рекордных объемов, что было связано с грядущим на тот момент увеличением утильсбора.