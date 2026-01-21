Аналитики рассказали, какие авто сегодня можно купить на вторичке за 1 млн руб.

По некоторым данным, средняя стоимость легкового автомобиля с пробегом по итогам 2025 года составила в России 1,5 млн рублей. А возможно ли приобрести что-то приличное за меньшие деньги — за 1 миллион? На этот вопрос ответили аналитики.

Эксперты аналитического агентства «Автостат» опубликовали результаты очередного исследования прайсов на вторичном авторынке России. Они составили рейтинг самых популярных более-менее свежих (в возрасте до 10 лет) «бэушек», доступных по цене около миллиона целковых. Отмечается, что в ходе подготовки списка эксперты учитывали также число объявлений о перепродаже машин, висевших на разных классифайдах в декабре 2025-го.

Так, по их данным, больше всего на российской вторичке в указанном ценовом сегменте девятилетних Kia Rio и шестилетних LADA Vesta SW. Если нужна машина посвежее, то можно присмотреться к годовалому внедорожнику LADA Niva Legend или пятилетнему седану LADA Vesta. А если требуется иномарка, и возраст важной роли не играет, то тогда — к семилетнему Renault Sandero, восьмилетним Volkswagen Polo и Skoda Rapid или девятилетнему Ford Focus.

Добавим, что по итогам 2025 года в России реализовали чуть больше 7 млн подержанных машин, в то время как финальный результат предыдущего 2024-го — 6 миллионов. По данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД), которая 21 января провела пресс-конференцию, на «бэушки» в минувшем году пришлось 83% всего авторынка страны. Остальные 17% — это, соответственно, новые авто, разошедшиеся тиражом в 1,4 млн единиц (падение на 16%).

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснял, почему ВАЗ-2107 до сих пор остается самой востребованной машиной с пробегом в России при том, что его производство завершилось более десяти лет назад.