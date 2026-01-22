89

Средняя цена автомобилей с пробегом в России вышла на уровень 2023 года

На вторичном рынке все заметнее становятся «китайцы»

По итогам прошлого года средний ценник машин не старше 15 лет дошел до 1,89 млн рублей на отечественной «вторичке». Подержанные модели стали доступнее почти на 150 тыс. «деревянных» или на 5,5%.

Автор
Анатолий Белецкий

Об этом рассказали эксперты сервиса «Авто.ру Оценка», изучив опубликованные в 2025-м объявления о продаже автомобилей. По их словам, в декабре количество предложений выросло на треть, если проводить параллель с январем. Такая ситуация прежде всего сложилась из-за частных продавцов. Сформировался тренд, двигающий ценники вниз на фоне общего охлаждения покупательской активности. В итоги прайсы вернулись к значениям двухлетней давности — уровню середины 2023 года.

За иномарки с пробегом, кроме выпущенных в США и Китае, начали в среднем просить по 2,17 млн рублей или на 10% меньше прежнего. В свою очередь, отечественные авто оценивались в 686 тыс. рублей, потеряв 5% стоимости.

Присутствие «китайцев» на вторичном рынке становится более ощутимым: к концу 2025-го их доля доросла до 7%. Средний ценник упал до 2 млн рублей с прежних 2,2 млн. По сравнению с январем «чайнакары» подешевели на 8%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, как китайский автопром умудрился продать больше всех машин в мире.

