Названы самые популярные авто с пробегом в России с ценником до 1,5 млн рублей

По итогам 2025 года в сегменте подержанных автомобилей стоимостью от 1 до 1,5 млн рублей россияне охотнее всего приобретали седаны Toyota Camry и Mazda 6. В целом покупатели отдавали предпочтение более просторным и универсальным моделям.

Об этом пишет агентство РИА «Новости», ссылаясь на статистику аналитиков «Сбера». Согласно их исследованию, в минувшем году жители нашей страны чаще всего брали на вторичном рынке Kia Rio, Hyundai Solaris и различные вариации LADA, имея в кармане до миллиона рублей.

То есть те, у кого денег на личный транспорт накопилось поменьше, стремились купить наиболее практичные и надежные модели, максимально предназначенные для ежедневных поездок. В то же время наши автолюбители обращали внимание на иномарки С-класса, включая Ford Focus, Skoda Octavia и Opel Astra. Но в основном жители страны ориентировались на вышеупомянутых «корейцев» и продукцию АВТОВАЗа.

Если брать категорию легковушек подороже, стоимостью до 1,5 млн рублей, по итогам прошлого года в ней также «рулили» кроссоверы Volkswagen Tiguan, Kia Sportage и Nissan Qashqai.