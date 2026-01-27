Российские продажи авто с пробегом достигли рекордного уровня в 2025 году

За прошлый год россияне приобрели рекордное количество подержанных машин, своих владельцев нашли 6,24 млн экземпляров. По сравнению с 2024-м спрос вырос на 3,3%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, предыдущий максимум удалось зафиксировать 12 лет назад. Тогда население купило 6,1 млн автомобилей с пробегом, наша «вторичка» впервые перешагнула шестимилионный барьер.

Как и раньше, лидером сегмента остается LADA, сумевшая откусить в районе четверти от общего куска пирога. Речь идет о 1,53 млн автомобилей, сменивших владельцев. В то же время успехи Toyota оказались в 2,5 раза скромнее, было перепродано 624,8 тыс. японских бэушек. Они заняли десятую часть рынка.

Остается сказать, что пятипроцентную планку успешно оставили позади корейские Kia и Hyundai. На долю первой марки пришлось 358,8 тыс. легковушек, вторая может похвастать результатом 343,1 тыс. штук.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему купить сегодня приличное авто с пробегом в России нереально.