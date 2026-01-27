В России назвали самый популярный автомобиль с пробегом в 2025 году

В минувшем году наиболее востребованной подержанной машиной в нашей стране снова стала старая добрая LADA 2107. На сей раз она разошлась тиражом 142,3 тыс. экземпляров, упорно не уступая лидерскую позицию.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в декабре «семерку» удалось потеснить популярному Kia Rio, но по итогам 2025-го «корейцу» досталась лишь вторая строчка, поскольку своих владельцев нашли 120,9 тыс. штук. Тройку лидеров замкнул Hyundai Solaris за счет 118,2 тыс. проданных авто. Также в топ-5 включили LADA 2114 и Ford Focus.

Эксперты обратили внимание, что доля вазовской 2107 по итогам прошлого года составила 2,28%. В свою очередь, Rio отвоевал 1,94%, а Solaris — 1,9%. На долю «четырнадцатой» и «Фокуса» пришлось 1,8 и 1,72% соответственно.

Отметим, что максимальный рост продаж за 12 месяцев продемонстрировала Toyota Camry, выйдя в плюс на 3,1%. А самая скромная положительная динамика зафиксирована у LADA Granta, прибавившей 1,2%.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, почему LADA 2107 остается королевой нашего вторичного рынка.