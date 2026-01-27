Коррозия металла: в 2025 году у россиян особым спросом пользовались 10-15-летние авто

В 2025 году в России новых владельцев нашли более шести миллионов подержанных автомобилей: продажи на «вторичке» по итогам года выросли на 3,3%, в то время как реализации новых упали на 15,2% - до 1 316 789 штук. Откуда «растут ноги» столь вопиющего дисбаланса понятен: у наших соотечественников просто нет денег на приобретение «свежачка» по заоблачным ценам. Вот и скупают старье. Именно старье, поскольку, как выяснили эксперты компании Pango Cars, в минувшем году на сегмент машин в возрасте от 10 до 15 лет пришлось 32% от общего объема сделок.

И это действительно печально если учесть, что тенденция к дальнейшему «обветшанию» российского автопарка продолжается: сегодня, как известно, 75% машин, бегающих по нашим дорогам — старше 10 лет. И даже тот факт, что в минувшем году покупательский интерес чуть качнулся в сторону более «молодых» транспортных средств, не так, чтобы сильно успокаивает.

Так, возраст 29% перепроданных в 2025-го легковушек колебался в диапазоне от 5 до 10 лет. С другой стороны, спрос на совсем «юные» автомобили — те, которым до пяти лет от роду, вырос почти в два раза: их доля в общем числе продаж увеличилась почти в два раза — с 10 до 19% по сравнению с 2024-м.

И в этом специалисты Pango Cars увидели «постепенное восстановление покупательской уверенности и формировании нового баланса между ценой, качеством и сроком владения». Довольно, согласитесь, оптимистичный взгляд на ситуацию. Однако тенденция это или короткий всплеск, обусловленный желанием автолюбителей взять что-то более-менее достойное в моменте, когда на совсем новое авто денег не хватает, а ездить на машине хоть с какой-то уверенностью в ее надежности хочется, покажет время. При этом эксперты не отрицают, что в целом на вторичном рынке «сохраняется высокий спрос на автомобили старших возрастных категорий как наиболее доступные по цене».

Фото Svetlana Vozmilova/globallookpress.com

Что же касается наиболее востребованных авто с пробегом, то здесь, по сути, без изменений. Лидируют машины марок LADA, Kia и Hyundai с долями 14%, 11% и 10% соответственно, причем с явным перевесом в сторону их бюджетных моделей — Granta, Rio и Solaris. Что опять же говорит о невысокой платежеспособности массового покупателя и его неспособности по-серьезному подойти к обновлению личного гаража.

Последствия резко возросших тарифов утильсбора и все еще высокая ключевая ставка ЦБ всем уже очевидны: дальнейшее падение первичного рынка (в этом году будет продано в лучшем случае столько же машин, что и в прошлом) и рост интереса моторизованного населения к вторичному, особенно в сегменте ТС возрастом до 10-15 лет.