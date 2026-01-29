В 2025 году расходы россиян на подержанные машины стали рекордными

По итогам минувшего года финансовая емкость отечественного рынка автомобилей с пробегом достигла отметки 7,25 трлн рублей. Если проводить параллель с 2024-м, цифры подросли на 4,3%, установлен новый рекорд.

В декабре сограждане впервые больше потратились на «китайцев», чем на «нашемарки»

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование «Газпромбанк автолизинг» и аналитического агентства «Автостат». В декабре 2025-го россияне потратили на подержанные машины 751,6 млрд рублей. По сравнению с предыдущим месяцем спрос просел на 0,3%, но увеличился в годовом выражении на 22,4%.

В декабре жители страны чуть больше уделяли внимание автомобилям в возрасте до пяти лет, за месяц их присутствие в общей структуре продаж увеличилось до 37,6% с прежних 36,9%, расходы составили 283 млрд рублей. На машины, сошедшие с конвейера пять-девять лет назад, у наших сограждан ушло 217,9 млрд «целковых», траты стали на 5% скромнее.

Впервые на российские авто израсходовали меньше денег, чем на китайские — 55,6 млрд против 56,7 млрд. В случае последних подразумевается месячный рост на 3,2%, однако доля, как и раньше, не поднялась выше 7,5%.