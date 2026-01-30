Поставки авто с пробегом из Китая в Россию выросли в 3,5 раза

В минувшем году из Поднебесной в нашу страну импортировали 81,2 тыс. подержанных машин. По сравнению с 2024-м показатели выросли в 3,5 раза.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Согласно его подсчетам, чаще всего в Россию приезжали автомобили с шильдиком Toyota. В частности, до нас добралось 15 тыс. экземпляров. Вторую строчку занял Volkswagen, а тройку лидеров замкнула Honda — 11,1 и 10,3 тыс. соответственно. В топ-5 также вошли BMW и Audi.

Чемпионом модельного рейтинга признана Toyota Corolla, поскольку до РФ доехали 3912 штук. Затем идет RAV4, к нам прибыло 3476 кроссоверов. Следом пристроилась Honda Breeze, что вылилось в 2269 авто, еще в первые ряды попали BMW X3 и Honda CR-V.

По словам эксперта, в районе 40% ввезенных машин сошло с конвейера четыре года назад, а еще 45% — пять лет назад. Более половины импортированных автомобилей или 56,4% оказались мощнее 160 л.с.