В России падает спрос даже на автомобили с пробегом

За первый месяц наступившего года в нашей стране нашли новых владельцев 390 000 подержанных машин. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го продажи просели на 7%.

Такую статистику озвучили в ходе пресс-конференции «Автостат Оперативка». При этом падение перепродаж на 7,2% за год можно считать достаточно неплохой историей, заявил исполнительный директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Удалов.

В начале 2025-го вторичный рынок подрос на 26%, что вылилось в 410 000 реализованных автомобилей. За 12 предыдущих месяцев удалось пристроить 324 700 что считалось падением на 10%. За тот же период в 2023-м продано 361 300 ТС, «вторичка» просела на 7%.

Согласно итогам прошлого года, россияне приобрели 6,57 млн автомобилей с пробегом. За год до этого удалось заключить 6,39 млн сделок. Чаще всего наши сограждане предпочитали брать подержанные LADA, Toyota и Kia. Наиболее популярными моделями признаны Granta, вазовская «семерка» и Kia Rio.

