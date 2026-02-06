Россияне продолжают массово покупать машины за границей

В январе 2026 года в нашу страну импортировали 47,8 тыс. легковых автомобилей. Почти три четверти из них — 74% - ввезли физические лица, то есть простые россияне. Речь идет о 35,2 тыс. авто для личных нужд, что означает 55-процентную годовую прибавку.

Такой статистикой в своем официальном телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, за тот же период общий импорт легковушек снизился на 7%.

За первый месяц наступившего года наши сограждане доставили на родину 11,4 тыс. машин в возрасте до трех лет. Если проводить параллель с прошлым годом, объемы выросли втрое. С большим отрывом лидирует Mazda CX-5, на долю которой пришлось 22,8%. В первую тройку также удалось войти Skoda Superb и Kia Seltos.

В свою очередь, поставки леворульных авто с пробегом увеличились до 11 тыс. штук — на 40%. Вперед вырвалась Toyota Corolla с 5,5%, следом расположились Audi A3 и А5. Любопытно, что 90% автоимпорта для личных нужд составляют ТС с мощностью двигателя до 160 л.с.

