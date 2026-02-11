В начале 2026 года авто с пробегом в России подорожали на 5%

По итогам первого месяца наступившего года средняя стоимость подержанных машин в нашей стране достигла отметки 2,28 млн рублей. То есть прайсы подросли на 5%.

Статистикой поделились аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес». По словам экспертов, на отечественном вторичном авторынке «китайцы» за месяц прибавили в цене 4,5%, что вылилось в 2,12 млн рублей.

Примерно в тех ж рамках подорожали «европейцы», «корейцы» и «японцы». Их конечная стоимость увеличилась на 112 тыс. «деревянных», результатом стали вышеупомянутые 2,28 млн. Тем временем за российские «бэушки» начали просить 723 тыс. «целковых» или на 5,4% больше, чем раньше.

В январе автомобили с пробегом больше всего подорожали в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, речь идет о 2,02 млн рублей или 7-процентном приросте. Вторую строчку заняла Тамбовская область с показателем 961 тыс. и Оренбургская за счет 1 млн. Планка в Москве поднялась до 2,72 млн «деревянных», она по-прежнему считается самой высокой в России.