Продажи поддержанных пикапов в России увеличились на 4%

По итогам прошлого года жители нашей страны купили 35,7 тыс. пикапов с пробегом. Если проводить параллель с показателями 2024-го, спрос вырос на 4%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты обратили внимание, что итоговые цифры 2025-го чуть не стали рекордными. То есть чуть не побили прежний максимум в 37 тыс. перепроданных «грузовичков», который был зафиксирован пять лет назад.

В 2025-м лидирующим брендом в сегменте признана Toyota, у нас перешли из рук в руки 8,5 тыс. пикапов с таким шильдиком. Доля бренда в общем объеме достигла почти четверти. Вторая строчка благодаря реализации 6,5 тыс. штук досталась Mitsubishi, на марку с логотипом в виде трилистника пришлось 18%. Тройку лидеров замкнул наш УАЗ с показателем 4,4 тыс. экземпляров. Еще в топ-5 удалось пробиться Great Wall и Volkswagen.

Среди моделей бестселлером вторичного рынка в России остается Toyota Hilux за счет 7,4 тыс. перепроданных в минувшем году машин. Следом идет Mitsubishi L200, новых владельцев нашли 6,5 тыс. штук. Затем пристроился УАЗ «Пикап» — те самые 4,4 тыс., о которых было сказано выше.

Ранее портал «АвтоВзгляд» рассказывал, что российские продажи новых пикапов продолжают падать.