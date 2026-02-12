Россиянам назвали автомобили, которые медленно обесцениваются

Среди автомобилей, хорошо продававшихся в России и три года назад, и сейчас, лидером по сохранению остаточной стоимости оказался компактный кроссовер Toyota RAV4. За пару лет он обесценился всего лишь на 6%.

Об этом в своем телеграм-канале рассказал глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Эксперт составил рейтинг условной ликвидности востребованных легковушек, сравнивая на трех классифайдах январские прайсы моделей, выпущенных в 2023 и 2025 году.

Вторую строчку занял китайский Chery Tiggo 4 Pro благодаря показателю 16%. Тройку лидеров замкнул известный отечественный внедорожник LADA Niva Legend, лишившись за те же два года 19% от первоначальной цены. Еще г-н Целиков включил в топ-5 седан Toyota Camry и паркетник Chery Tiggo 8 Pro Max, обе машины потеряли по 21%. Следом идет LADA Niva Travel c 23%.

Остается сказать, что аутсайдером рынка признан электрокар Zeekr 001, теряющий ощутимые 40% изначальной стоимости за тот же довольно короткий период.