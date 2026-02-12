В России резко снизился импорт авто с пробегом из Южной Кореи

После наступления декабря прошлого года в нашу страну начали привозить гораздо меньше подержанных машин из Южной Кореи. Доля импорта просела до 7,2% с 22,4%.

В то же время изменилась структура поставок

Такой статистикой в своем телеграм-канале поделился директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в 2025-м Корея занимала вторую строчку по автомобильному импорту в России, расположившись сразу после лидирующей Японии. Тогда к нам за 12 месяцев приехало более сотни тысяч автомобилей, которым исполнилось больше трех лет.

Напомним, действующие правила расчета утилизационного сбора ударили по машинам с силовыми установками мощнее 160 л.с. Судя по рейтингу самых популярных «пробежных» моделей, приезжающих к нам из Страны утренней свежести, предпочтения россиян в таком ключе кардинально изменились.

Если раньше в топе пребывал Hyundai Palisade, то теперь его сменил Kia K5. В свою очередь, Carnival с тем же шильдиком уступил второе место тому же «Палисаду», а вместо Kia Sorento в тройку лидеров попал родственный K3.