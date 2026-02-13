В России установлен новый рекорд по продажам люксовых авто с пробегом

По итогам прошлого года россияне купили 2,7 тыс. легковых автомобилей класса люкс с пробегом. Если проводить параллель с 2024-м, спрос вырос на 16%. Он считается максимальным за всю историю рынка.

Об этом сообщает аналитического агентство «Автостат». По словам экспертов, наша «вторичка» бьет рекорды последние пять лет подряд. В марочном рейтинге лидирует британский бренд Bentley, своих владельцев в России нашли 985 машин. На них приходится 37% от общей доли. Следующую строчку занял Rolls-Royce — 508 реализованных экземпляров или пятая часть. Тройку лидеров замыкает Maserati с результатом 455 штук.

Аналитики обратили внимание, что все перечисленные производители, а также Lamborghini, Ferrari и Aston Martin, вышли в плюс. Они продемонстрировали положительную динамику в диапазоне от 7% до 44%.

Самой популярной моделью остается Bentley Continental GT, разойдясь тиражом 438 авто. Следом пристроились Lamborghini Urus и Bentley Bentayga.