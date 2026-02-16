В Россию ввезли более 1,5 млн машин с пробегом с 2022 года

За последние четыре года в нашу страну привезли более 1,5 млн иномарок с пробегом. Больше половины их них прибыли из Японии, следом расположилась Южная Корея, а тройку лидеров по поставкам замкнула Белоруссия.

Такими цифрами в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Он опубликовал статистику с 1 января 2022-го по 31 января 2026-го. За это время к нам добрались 841 тыс. «пробежных» машин из Страны восходящего солнца, 207 тыс. из Страны утренней свежести и 143 тыс. из дружественной упомянутой соседней республики.

Эксперт обратил внимание, что за последние пару лет ощутимо усилились позиции Китая. За обозначенный период он дошел только до четвертой строки благодаря показателю в 115 тыс. «бэушек». Однако к концу прошлого года Поднебесная вышла на вторую позицию, динамика января говорит о сильном приросте экспорта «секонд-хенда» из КНР.

Первую пятерку замкнула Армения за счет 74 тыс. машин, переправленных к нам. Большой поток автомобилей шел оттуда в 2023-м, но сегодня такой коридор почти не работает.

