Не Vesta: дешевле, богаче, лучше, но с «рулем в бардачке»

«Правый руль» переживает в России вторую молодость: все больше и больше автомобилистов, оценив запрос на новый и подержанный автомобиль с привычным расположением «баранки», направляют свой взор на некогда закрытый порт Владивосток, где по вполне вменяемым, дешевле обычной «Лады», тарифам можно приобрести весьма интересную машину. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Какой японский автомобиль можно себе позволить по цене самой доступной «Весты»

Как уже было сказано неоднократно, даже многочисленные технические сложности LADA Vesta — не главная ее проблема. Основная — цена: отечественный автомобиль стал слишком дорог, что и ограничивает к нему интерес потенциальных покупателей.

Банальный запрос в столичные автосалоны показывает, что рассмотрение нового седана можно начинать, обладая 1 631 000 рублей: за эту немалую сумму, больше 20 000 богомерзких американских долларов, к слову, удастся получить бедненькую, но новенькую «Весту» в комплектации Comfort.

Это та, что c 1,6-литровым 106-сильным мотором, кондиционером и бесключевым доступом, четырьмя стеклоподъемниками, удобнейшей полочкой вместо мультимедийки и на штампованных дисках. Так ли выглядит «предел мечтаний»? Видится, что нет. Особенно, когда речь идет об оплате наличными.

Однако с аналогичным бюджетом можно заполучить «беспробежную» по России, с небольшой цифрой на одометре, но куда более привлекательную машину из Азии: для этого придется немного попотеть, пройти определенные процедуры и подождать. Может быть — даже лично слетать во Владик и пригнать «обновку» своим ходом.

Фото: Automedia/globallookpress.com

Правда, логистика до Москвы сегодня обойдется в 200 и более тысяч рублей. С нашим бюджетом — роскошь. О том, какие варианты с традиционным расположением руля по цене новой Vesta доступны, мы уже рассказывали. Теперь — черед праворульных «японок», которые, честно говоря, выглядят намного заманчивее.

Начнем, пожалуй, не с традиционных брендов Страны восходящего солнца, а с одного из наиболее популярных, судя по форумам, конкурента отечественного флагмана за сердца автомобилистов: Volkswagen Golf Variant, то есть универсал.

Такой автомобиль в с 1,4-литровым турбомотором TSI на 125 «лошадок», автоматической трансмиссией, богатым комбинированным салоном, на «литье» и LED-фарах, климатической установкой, огромным экраном мультимейдийной системы, мультирулем, выпущенный в сентрябре 2017 года и проехавший по идеальным японским дорогам 74 000 км, обойдется в 1 236 600 руб.

«Гольфы» с «рулем в бардачке» буквально захватили умы и сердца отечественных водителей и все чаще появляются на страницах автомобильных сообществ: еще бы, ведь классную машину с небольшим пробегом можно купить по цене существенно ниже, чем бедненькая Vesta!

Фото: globallookpress.com

Далее — чистая Япония: Mazda3 с 1,8-литровым, приготовьтесь, дизельным двигателем на 130 л.с., «автоматом» и,(второй раз приготовьтесь!) полным приводом, комбинированным салоном, мультирулем, добротной мультимедией, LED-оптикой, литыми дисками, пробегом 108 000 км по Японии и 2019 г.в. Как вам такое авто за 1 350 000?

Поставь ее рядом даже с новой Vesta — сомнений не возникнет ни у кого. А ведь это неплохой, вполне актуальный вариант, даже если во Владивостоке поставить ее на прицеп и получить в столице на 200 000 руб. дороже! Понимаете, почему босс LADA говорит о желании продать в феврале всего 20 000 автомобилей?

Ну и на сладкое, чтобы окончательно развалить пирамиду ценообразования — BMW. Да не седанчик какой с вялым мотором на «мешалке», а сразу X1: 2018 год, рестайлинговый, с 1,5-литровым 140-сильным бензиновым мотором и двумя педалями, естественно, в комплектации X-LINE COMFORT, с комбинированным салоном, кучей опцией, красивыми колесами и диодными фарами.

На одометре — 76 000 км по Японии. Цена вопроса — 1 490 000 во Владивостоке. Есть идеи насчет летнего отпуска? Как раз за весну успеете найти, забронировать и привезти, а так же пройти лабораторию и получить ЭПТС.