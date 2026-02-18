В России в 1,5 раза вырос спрос на китайские подержанные машины

По итогам прошлого года россияне приобрели 283 тыс. легковых автомобилей с пробегом, получивших шильдики китайских брендов. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го, спрос увеличился в 1,5 раза или на 44%.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты обратили внимание, что среди популярных марок именно китайские «пробежные» бренды демонстрируют наиболее серьезную динамику на отечественной «вторичке». Доля «чайнакаров» за год достигла 4,5%, хотя прежде составляла 3,3%.

Почти 22% подержанных «китайцев» или 62 тыс. носили логотип Chery, перепродажи таких «бэушек» вышли в плюс чуть больше чем на четверть. Вторая строчка с показателем 55,5 тыс. принадлежит Geely, чья прибавка составила 39%. Третье место занял Haval, в его случае новых владельцев нашло 39,1 тыс. авто, а результаты улучшились на 64%.

Самой популярной моделью считается компактный кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом 13,2 тыс. единиц. Следом пристроились Geely Coolray и Monjaro.