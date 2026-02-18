453

В России в 1,5 раза вырос спрос на китайские подержанные машины

Бестселлером сегмента признан Haval Jolion

По итогам прошлого года россияне приобрели 283 тыс. легковых автомобилей с пробегом, получивших шильдики китайских брендов. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2024-го, спрос увеличился в 1,5 раза или на 44%.

Анатолий Белецкий

Изображение В России в 1,5 раза вырос спрос на китайские подержанные машины

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Эксперты обратили внимание, что среди популярных марок именно китайские «пробежные» бренды демонстрируют наиболее серьезную динамику на отечественной «вторичке». Доля «чайнакаров» за год достигла 4,5%, хотя прежде составляла 3,3%.

Почти 22% подержанных «китайцев» или 62 тыс. носили логотип Chery, перепродажи таких «бэушек» вышли в плюс чуть больше чем на четверть. Вторая строчка с показателем 55,5 тыс. принадлежит Geely, чья прибавка составила 39%. Третье место занял Haval, в его случае новых владельцев нашло 39,1 тыс. авто, а результаты улучшились на 64%.

Самой популярной моделью считается компактный кроссовер Haval Jolion, разошедшийся тиражом 13,2 тыс. единиц. Следом пристроились Geely Coolray и Monjaro.

