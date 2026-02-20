Стало известно, почему в России вырос спрос на «китайцев» с пробегом

Рост вторичного рынка китайских легковушек в России обусловлен тем, что КНР уже на протяжении нескольких лет лидирует у нас на «первичке». И новые автомобили со временем переходят в сегмент подержанных.

Дело не в повальном доверии к автопрому Поднебесной

Об этом аналитическому агентству «Автостат» рассказал основатель внешней пресс-службы для автобизнеса «Механика» Александр Ковалев. По его мнению, население стало больше доверять продукции китайских автостроителей, но не глобально и повсеместно.

В свою очередь, закономерный переход внушительного парка новых «поднебесных» моделей в разряд «пробежных» подтвердил директор по направлению автомобилей с пробегом ГК «Авилон» Роман Титов. Речь идет о нормальном жизненном цикле «железного коня», куда в том числе входят обновление и смена класса.

На сегодняшний день около 50% достаточно свежих китайских автомобилей с пробегом продаются в нашей стране с помощью дилеров. Их доля растет, но пока вторая половина общего объема приходится на перекупщиков и частников, отметил руководитель Major Expert Давид Павлов.

Ранее портал «АвтоВзгляд» предупредил, что предложение качественных подержанных машин в России уменьшается.