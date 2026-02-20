Аналитики объяснили, как в России за год изменились цены пятилетних авто

За последний год популярные «корейцы» Hyundai Solaris и Kia Rio, сошедшие с конвейера пять лет назад, в среднем прибавили в цене 2,5% и 3,2%. В то же время стоимость Volkswagen Polo аналогичного возраста увеличилась на 7,2%.

Подразумеваются модели, выставлявшиеся на продажу чаще всего

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат» по итогам исследования цен автомобилей на отечественной «вторичке». Эксперты сравнили средний прайсы, ориентируясь на объявления о перепродаже в начале прошлого и текущего года.

Помимо вышеупомянутых моделей выяснилось, что Skoda Rapid пятилетней давности подрожал на 7,4%. За кроссовер Hyundai Creta тех же лет стали просить на 4,2% больше, чем прежде. В то же время наценка на Toyota Camry составила только 0,9%.

Интересно, что отечественные машины соответствующих лет подешевели. Например, седан LADA Granta обесценился на 4,6%, родственный Largus — на 2,2%, а флагманская четырехдверная Vesta — на 2,7%.