В России на 4% выросли продажи подержанных автомобилей

В январе россияне приобрели 437 тыс. легковых машин с пробегом. Если проводить параллель с аналогичным периодом 2025-го, спрос увеличился на 4%.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», ровно 50% отечественного вторичного рынка заняли пять марок. Как и прежде, первую строчку удерживает наша LADA, чья продукция в январе разошлась тиражом 105,6 тыс. экземпляров.

Лидером в сегменте «пробежных» иномарок остается Toyota за счет 40,4 тыс. перепроданных автомобилей. Следом с похожими показателями пристроились родственные «корейцы» Kia и Hyundai — 26,7 тыс. и 25,7 тыс. перешли из рук в руки. На пятой позиции расположился Nissan за счет 20,1 тыс. реализованных машин.

В модельном рейтинге первые три позиции заняли иностранные модели, следующие четыре принадлежат легковушкам с шильдиком Волжского автозавода. Если говорить о сложившейся картине в целом, то между российскими автомобилями и иномарками зафиксирован паритет.

Ранее портал «АвтоВзгляд» объяснил, что предложение качественных подержанных машин в России уменьшается.