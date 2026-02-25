Удивительно, но факт: российские автомобилисты не просто смирились с засильем китайских машин на отечественном рынке — они начали чуть ли не охотиться за подержанными экземплярами «поднебесной» автофауны, формируя совершенно новый сегмент рынка. Как такое могло случиться, разобрался портал «АвтоВзгляд».

Как изменилось отношение россиян к «чайнакарам» всего за один год

Еще три года назад покупка китайского автомобиля воспринималась как вынужденный компромисс, почти авантюра. А сегодня уже не только новый, но даже подержанный «китаец» — один из самых быстрорастущих товаров на вторичном авторынке страны. Что же такое роковое произошло с сознанием российского покупателя за столь короткое время, и почему это меняет правила игры для всей отрасли?

Страх перед китайским автопромом в России имел вполне рациональную природу. Память о первых Lifan и Great Wall, которые ржавели буквально на глазах и столь же быстро разваливались на гарантийном пробеге, оказалась цепкой. И когда в 2022 году западные и известные азиатские бренды массово сбежали из нашей страны, а китайские марки бурной желтой рекой хлынули на освободившееся место, покупатель брал Geely, Haval или Chery не от хорошей жизни.

Брал, потому что выбирать было особенно не из чего. Брал и тревожился: а что будет с сомнительным приобретением через пару лет? А через три года? Кому это чудо техники потом продать? Сколько потеряю? Прошло немного лет, и ответы на эти вопросы пришли сами собой — через цифры автопродаж-2025, представленные в том числе и компанией «Автомаркетолог», которые оказались красноречивее любой рекламы.

Сегмент китайских легковых автомобилей в декабре 2025 года. Данные компании «Автомаркетолог»

По итогам 2025 года реализации новых китайских легковых авто в России составили около 865 000 штук — на 26% меньше, чем годом ранее. Казалось бы, тревожный сигнал. Но параллельно произошло нечто куда более важное: продажи подержанных «поднебесных» машин взлетели на 42% и достигли 331 000 единиц.

Суммарно рынок марок из КНР — новых и бывших в употреблении — составил почти 1,2 млн сделок. Общий спрос практически не упал, он просто перетек в другое русло.

Этот перелив и есть главная новость минувшего года и очевидный тренд наступившего. Если в 2024-м подержанные китайские ТС составляли примерно пятую часть всех сделок с машинами из КНР, то в 2025-м их доля приблизилась к трети. Легковушки, завезенные в волну 2022-2024 годов, массово выходят на перепродажу, и выясняется, что их готовы покупать. Причем готовы охотно, без прежнего скепсиса.

Что стоит за этим разворотом в сознании нашенского автолюбителя? Прежде всего — опыт. Тысячи первых владельцев проехали на своих Haval Jolion, Geely Coolray и Chery Tiggo достаточно, чтобы рынок получил солидный массив реальных данных о надежности, стоимости обслуживания и ресурсе этих машин.

Оказалось, что современные китайские кроссоверы — это не те поделки из нулевых, которыми пугали друг друга на форумах. Они вполне держат удар российских дорог и климата, а по оснащению нередко превосходят именитых одноклассников, стоивших в полтора раза дороже.

Структура китайских авто с пробегом по маркам и моделям. Данные компании «Автомаркетолог»

Второй фактор — экономический. Ключевая ставка ЦБ выросла, юань подорожал, новые машины прибавили в цене. Для значительной части покупателей порог входа в новый автомобиль стал слишком высоким.

А подержанный китайский кроссовер за условный миллион рублей — это рациональный ответ на дорогие кредиты и сжавшиеся семейные бюджеты. В ряде регионов, как утверждают эксперты все той же компании «Автомаркетолог», такие машины уже становятся массовым «первым автомобилем».

Третий и, возможно, самый глубокий сдвиг — психологический. Появление ликвидной вторички разрушает главный барьер, который удерживал осторожного покупателя от китайской марки. Раньше человек думал: «Куплю, а потом не продам — никому это не нужно». Теперь он видит, что Haval Jolion или Chery Tiggo 7 Pro уверенно продаются на вторичном рынке, формируют понятную ценовую лестницу, и страх неликвидности отступает. Вторичный рынок, как ни парадоксально, начинает работать рекламой для первичного.

То есть нынешний покупатель «колес» — уже не растерянный человек, хватающий то, что есть на складе прямо сейчас. Он информирован, рационален и считает полную стоимость владения: цену покупки, расходы на сервис, потери при перепродаже через три-пять лет.

Именно поэтому в лидерах вторички оказались конкретные модели — Haval Jolion, Geely Coolray и Monjaro, семейство Chery Tiggo. Они задают ориентир ликвидности для всего китайского автосегмента, и именно вокруг них выстраивается доверие к китайским маркам в целом. К чему все это ведет?

Фото avtovzglyad.ru

Китайский автомобиль в России окончательно перестает быть экзотикой или временным решением на безрыбье. Он становится нормальной, рутинной частью автомобильного парка нашей Необъятной — со своей историей перепродаж, своей сервисной инфраструктурой, своей ценовой логикой.

Для дилеров это означает принципиально новую конкуренцию: теперь им приходится бороться не только друг с другом, но и с растущим рынком подержанных машин собственных же брендов. Для покупателя — расширение выбора и снижение рисков.

Иными словами, уже сейчас можно вполне обоснованно говорить о том, что российский автомобилист больше не боится китайских машин. Он научился их выбирать, эксплуатировать и перепродавать. Страх сменился прагматизмом, а прагматизм — лучший фундамент для любого рынка.