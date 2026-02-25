Доля «китайцев» на российской «вторичке» увеличилась до 6,3%

В начале наступившего года россияне приобрели 27,3 тыс. подержанных китайских легковушек. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го реализация выросла на 55%, а рыночная доля достигла отметки 6,3%.

Цифрами в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, «пробежные» модели из КНР занимали в прошлом году 4,5% рынка, тогда своих владельцев нашли более 283 тыс. экземпляров.

В начале 2026-го лидирующим брендом «поднебесного» рейтинга на отечественной «вторичке» стал Chery. Выйдя в плюс на 57%, концерн сумел пристроить 6156 автомобилей. Затем идет Geely с 41-процентной прибавкой и показателем 4834 проданные машины. Тройку лидеров замкнул Haval, у которого в активе 3684 штуки и прирост на 47%. Еще в первой пятерке числятся Changan и Lifan.

Бестселлером среди моделей считается Haval Jolion, поскольку 1386 штук нашли новых владельцев. Доля перепродаж кроссовера увеличилась на 91%. Следом пристроились Geely Coolray и Monjaro, также в топ-5 вошли Chery Tiggo 7 Pro Max и родственная «семерка» только с припиской Pro.