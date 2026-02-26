Названы регионы России, где выгоднее всего покупать подержанные машины

На сегодняшний день автомобили с пробегом в России можно купить по наиболее привлекательной цене в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В то же время Тульскую записали в аутсайдеры.

Рейтинг регионов составили аналитики сервиса «Авто.ру Бизнес», изучавшие предложения о продаже автомобилей с пробегом не более 150 тыс. км и не старше семи лет. Все они попадали как максимум в одну дорожную аварию и имели максимум трех владельцев. В целом по стране доля легковушек, соответствующих заданным критериям, дошла до 18,8%. С июля прошлого года она увеличилась на 0,7 процентных пункта.

Москва и область возглавили список, поскольку там около 23% от всех объявлений о продаже подержанных машин в регионе говорят о нужных параметрах легковушек. По тому же принципу Северная столица и область получили второе место с показателем более 20%. Тройку лидеров замкнул Краснодарский край благодаря 19,8%, четвертая позиция досталась Татарстану, а пятая — Тюменской области.

А вот в Тульской области реже всего встречались машины с вышеуказанными характеристиками. Речь идет более чем о 15% от общего числа объявлений о продаже.