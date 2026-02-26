Россиянам перечислили самые выгодные трехлетние автомобили для перепродажи

В нашей стране определили трехлетние автомобили, которые можно перепродать с максимальной выгодой. В общей сложности оценке подвергли 256 моделей и 593 модификации, продающиеся на отечественном рынке официально.

Как сообщает аналитическое агентство «Автостат», в B-классе максимальную остаточную стоимость в 111% сохранил LADA Largus. Следом идут родственные Vesta и Granta. В то же время самым ликвидным в сегменте SUV-В признали популярный российский внедорожник LADA Niva Travel.

В классе SUV-С победителем оказался компактный кроссовер Changan CS55 Plus/Uni-S, чья остаточная стоимость составила 81,6%. Следом пристроились небезызвестный Haval Jolion и Omoda C5.

Лидером среди парткетников и внедорожников D-класса считается наш УАЗ «Патриот» благодаря 83,5%. Еще в тройку лидеров попали GAC S5 и Haval F7. В сегменте SUV-E в топ-3 включены GAC GS8, Changan Uni-K и Haval H9, а победителем среди пикапов стал JAC T6.