Названы бестселлеры российского авторынка с пробегом

Самыми популярными на отечественной «вторичке» стали подержанные автомобили с шильдиками LADA, Chery и Kia. Модели российских, китайских и корейских марок продемонстрировали наиболее высокую ликвидность.

В топ попали модели из нашей страны, Кореи и Китая

Как сообщают «Известия», быстрее других моделей покупателей в нашей стране находят подержанные LADA Vesta, Chery Tiggo 7 Pro и Kia Rio X-Line. Кстати, в начале наступившего года последняя продавалась на 41% быстрее среднестатистической машины.

Помимо вышеупомянутых автомобилей, в первую десятку самых востребованных вошли Chery Tiggo 4 Pro, Geely Coolray и Hyundai Solaris, которые переходят из рук в руки примерно на 35% быстрее, если отталкиваться от усредненных значений. В тот же список сумели попасть Renault Sandero Stepway, Hyundai Creta, LADA Granta и Omoda C5. Они находили новых владельцев, обгоняя рынок почти на треть.

Кстати, средний ценник «пробежных» моделей в 2026-м составил 1,4-1,9 млн рублей с учетом площадки для перепродажи и методики подсчета. К концу года ожидается коррекция прайс-листов на 3-5%.

