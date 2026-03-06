В России на 31% подрос импорт подержанных машин

По итогам первых двух месяцев наступившего года в нашу страну завезли 49,7 тыс. «пробежных» легковушек. По сравнению с аналогичным периодом 2025-го поставки увеличились на 31%.

Больше половины из них приехало к нам из Японии

Статистикой в своем телеграм-канале поделился глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. По его словам, в начале зимы структура ввоза подержанных автомобилей в Россию изменилась, весы качнулись в пользу моделей меньшей мощности. В январе-феврале 2026-го на экземпляры, выдающие меньше 160 л.с., пришлось около 95% импорта.

Из Японии до нас добралось 56,5% «бэушек». Границу пересекло на 39% больше машин, чем год назад — 28,1 тыс. штук. Китай может похвастать приростом на 164%, в результате к нам попало оттуда 13 тыс. экземпляров. В то же время просели поставки из Южной Кореи. Еще в первую в перую пятерку стран-импортеров входят Белоруссия и Германия.

Лидирующей маркой остается Toyota благодаря показателю в 10,7 тыс. авто. На втором месте за счет 10,1 тыс. расположилась Honda, топ-3 замкнул Volkswagen с активом виде 5,3 тыс. машин.