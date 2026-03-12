Батина «девяточка»: почему дорожают старые «Жигули»

Идея о приобретении автомобиля прямо сейчас разбивается, словно о волнолом, о ценообразование: дорого это, машину купить. Даже отечественную: в автосалоны имеет смысл идти только с семизначной цифрой в кармане. Поэтому все больше и больше желающих «автомобилизоваться» идут на вторичный рынок: подержанный автомобиль тут найдется на любой кошелек. Но и там — не медом намазано. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Крайне любопытная тенденция в последние несколько месяцев наблюдается на отечественном рынке бывших в употреблении автомобилей: частично «вторичка» даже подешевела, некоторые лоты и вовсе припали на 10-20%, однако есть сюжеты, заметно прибавившие в цене. В частности — отечественный автопром: ВАЗ-2107 и вовсе стал лидером по продажам года прошедшего.

Крепкую, еще способную к выполнению прямых обязанностей «классику» можно приобрести за 250-300 тысяч рублей. А за хороший ВАЗ-2109, зачастую даже карбюраторный, но с крепким кузовом и комплектный, с документами и без сильных аварий просят до 500 000 рублей! Откуда такая тяга к старым «Жигулям»?

Давайте начистоту и «без галстуков»: не способна «старая жига» спорить в вопросе комфорта эксплуатации ни с одной старой же иномаркой. И ездить на «нашемарке» тяжелее, дискомфортнее, и чинить нужно чаще, и практически безапелляционно самому руки прикладывать — иначе не выйдет просто.

Фото Bulkin Sergeygloballookpress.com

На эту же чашу весов стоит положить имидж, уважение на дороге, усталость от проведенных за рулем часов, безопасность и еще десяток доводов. Однако же «девяточка» с длинной родословной стоит уже как аналогичный Lancer или Focus, а то и Mazda3. Где же логика? А она, как видится с дивана, именно в ключевом вопросе: рубль за километр.

Краткий мониторинг пары популярных сервисов по продаже авто с пробегом подсказывает, что за крепкую «девять» сегодня просят от 350 до 500 тысяч рублей. За эту сумму предлагают машину с более чем живым кузовом, без ржавчины и коррозии, с «прямыми» документами и бодрым тандемом мотора и коробки. Иными словами, без комфорта и безопасности, но «сел и поехал». И не в автосервис, а по своим делам. На учет — без доплат, как теперь указывают в объявлениях. Можно ли за аналогичную сумму приобрести «иномарку»? Запросто! Но есть нюанс. Вернее, нюансы.

Покупая импортный автомобиль в бюджете до полумиллиона, стоит признаться самому себе: и сварка, и малярка, и ремонт — сразу после покупки. Зачастую — в товарных количествах и с шестизначными цифрами. Более того, что у новой «Лады», что у старого «японца» достаточно дорогие запчасти: от банальных мелочей до крупных элементов.

Между строк нужно прочитать: за 300 купили — те же 300 сверху вложили и ждем, пока остальное начнет отваливаться. Живая же «девятка» — это живой кузов, самый дорогой в ремонте элемент любого автомобиля, в первую очередь. За высокую изначальную цену в комплекте будет идти вполне исправный двигатель с КП, ухоженный салон, исправные агрегаты.

Фото avtovzglyad.ru

Если и потребуются вложения — то минимальные, до 10-20 тысяч рублей. Резину, например, новую купить или колодки поменять. «Кузовщина» — копейки, все в наличии, в каждом сельмаге можно купить. Проще говоря, именно «восьмое» семейство сейчас выглядит наиболее адекватным решением в задачке «как выглядит просто автомобиль, чтобы ездить». Тем самым базовым автомобилем, способным доставить из точки «А» в точку «Б» и не рассыпаться по дороге.

Рассматривая машины «по верху рынка», можно без особых усилий и в своем же регионе найти варианты, не требующие оперативных инвестиций. Как минимум — на год. И стоить они будут втрое- вчетверо дешевле новой «Гранты», к которой вопросов, кстати, хватает. Так зачем переплачивать, если нужен просто автомобиль? И народ, кажется, до этой мысли тоже дошел. Причем массово.