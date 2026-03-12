Средняя цена иномарки с пробегом в России вышла на уровень прошлого года

В конце зимы объем предложения на отечественной «вторичке» снизился на 4%. В то же время средняя стоимость подержанных автомобилей продолжила расти.

Статистикой поделились эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес». Согласно их подсчетам, наименее ощутимо подорожали российские машины с пробегом. В феврале за них в среднем начали просить 729 тыс. рублей, к январю прайс увеличился только на 1%.

За аналогичный период иномарки, если не брать в расчет «китайцев», прибавили в стоимости 3% и стали оцениваться в 2,35 млн целковых. В свою очередь, ценник «поднебесных» авто подрос почти на 5%, что вылилось в 2,2 млн «деревянных».

Аналитики обратили внимание на то, что автостроители из КНР по-прежнему наращивают долю в общем объеме предложения на федеральном уровне. По итогам последнего зимнего месяца она достигла 7%, в годовом выражении прибавка составила 3%. Отечественным брендам досталось 13% и еще 80% пришлось на прочих зарубежных производителей.