За подержанные машины в России начали просить более 1,4 млн рублей

По итогам последнего зимнего месяца автомобили с пробегом в нашей стране снова подорожали. Средняя стоимость «бэушек» впервые за последние полгода перевалила за отметку 1,4 млн рублей.

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». По словам экспертов, в феврале подержанная машина на отечественном рынке в среднем стала оцениваться в 1 млн 423 тыс. рублей.

Аналитики подчеркнули, что актуальные цифры оказались на 3,7% скромнее, если проводить параллель с аналогичным прошлогодним периодом. Тогда прайс достигал 1 млн 478 тыс. целковых. Однако к январю цена «пробежных» моделей выросла на 2,3%, в начале года покупателям предстояло выложить 1 млн 391 тыс. рублей.

Отметим, что средняя цена легковушек с пробегом в России превышала 1,4 млн рублей на протяжении нескольких лет. Но в начале осени прошлого года она опустилась ниже указанной планки, не поднимаясь до января.