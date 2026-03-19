Спрос на подержанные машины в России упал до минимума

В конце зимы текущего года в нашей стране нашли новых владельцев около 412 тыс. легковых автомобилей с пробегом. Такие цифры стали самыми скромными за год, речь идет о минимальной планке с марта 2025-го.

Чаще всего наши люди предпочитают брать LADA

Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат». Согласно подсчетам экспертов, за месяц отечественная «вторичка» просела на 5,7%. Однако, если проводить параллель с прошлогодним февралем, цифры подросли на 3,7%. То есть сегмент идет вверх восьмой месяц подряд, начиная с середины минувшего лета.

По итогам февраля 2026-го пять марок заняли почти половину вторичного российского авторынка или 49,7%. Первую позицию упорно не отдает LADA, за указанный период было перепродано 96,2 тыс. таких машин.

Следом с большим отрывом идет Toyota благодаря 43,7 тыс. реализованным авто, тройку лидеров замыкает Kia за счет 23,2 тыс. экземпляров. Еще в топ-5 числятся Hyundai и Volkswagen.

