Kia Rio признали бестселлером вторичного авторынка России второй месяц подряд

Хорошо известному в нашей стране Kia Rio снова удалось стать самой продаваемой моделью на отечественной «вторичке». В конце зимы россияне приобрели 8,5 тыс. экземпляров.

Цифрами поделилось аналитическое агентство «Автостат». Вторая позиция в рейтинге за тот же период досталась подержанному Hyundai Solaris, в его случае новых владельцев нашли 8,3 тыс. штук. На третьей строчке оказалась старая добрая LADA 2107 с результатом 8,2 тыс. машин. Прежде эта суперпопулярная отечественная модель считалась чемпионом сегмента очень долгое время.

По словам экспертов, топ-5 дополнили Toyota Corolla и LADA 4x4, у которых в активе насчитывается 7,5 и 7,4 тыс. автомобилей соответственно. Еще в первую десятку сумели попасть LADA 2114, Priora и Granta, а также Ford Focus и Toyota Camry.

Если проводить параллель с январем, просадка наблюдается по многим моделям. Однако та же «Королла» ухитрилась выйти в плюс на 20,4%, а вазовская «семерка» — на 5,5%.