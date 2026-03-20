Лом на колесах: почему российские водители активно реанимируют древние машины

Интернет-барахолка — лучший срез общественного мнения и общественных же потребностей: здесь продают и покупают именно то, что действительно нужно, а не очередные плоды маркетинговых исследований. И недавняя находка позволяет весьма точно определить мнение отечественных автомобилистов о грядущей эпохе эксплуатации автомобиля: ездить будем на том, что есть. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

С задорным смехом сейчас вспоминаются годы, когда с голубых экранов убеждали: три года — и новый автомобиль. Ведь дальше, по словам лихих маркетологов, будут тяжелые и дорогостоящие ремонты, сопряженные с долгим простоем в СТО. В одном согласиться можно — ремонт крепко с тех пор подорожал, даже самый поверхностный, даже регулярное обслуживание. Но заставило ли это отечественных автомобилистов отогнать свои видавшие виды «фокусы» и «лансеры» в trade-in и погрузиться в ласковый мир новых китайских или отечественных автомобилей? Конечно, нет.

По итогам февраля, только каждую пятую заявку на кредит в отечественных банках одобрили. Остальным — отказ. Проще говоря, без семизначной суммы в кармане замахиваться на приобретение автомобиля сегодня попросту бесперспективно: нет таких предложений. Даже спасительный «правый руль» в Москве будет стоить около миллиона: только логистика из Приморья выйдет в 200+ тысяч рублей. Остальным — добро пожаловать на рынок «вторички».

Согласно официальной статистике, февраль снова показал рост числа приобретений подержанных ТС. Но есть нюанс: откуда же они берутся в таких количествах? Почти полмиллиона машин, 439 012 штук, если быть точным, было перепродано во втором месяце 2026-го года. И тут всплывает в голове давнишний разговор с механиками, которые еще год-полтора назад рассказывали: начали привозить настоящих «мамонтов», двадцати-тридцатилетние машины, что нуждались в глобальном и дорогом ремонте. Кузова, коробки, моторы — настало ваше время: сегодня выгодно ремонтировать! Народ повез в сервисы, часто на эвакуаторах, транспортные средства, которые еще вчера бы продал по 20 рублей за килограмм.

Намедни домысел подтвердился: на доске объявлений нашлась уникальная заметка. Продавец предложил заготовки для сборки рамы для Mitsubishi Pajero второго поколения, которое сходило с конвейера еще в прошлом веке! Заводская жизнь легенды бездорожья началась в 1991 году и окончательно оборвалась в 99-м, более 25 лет назад. Однако на бескрайних российских дорогах таких машин еще немало, и все они страдают коррозией рамы — давней и японской, и «внедорожной» болячкой.

И вот теперь, всего за 23 000 рублей с НДС можно приобрести набор нарезанных по лекалам стальных элементов, которые при сварке дадут новую раму для старой машины! А ведь для рамной конструкции целостность кузова не так уж и важна: вся нагрузка идет на металлический хребет. Вари, крась, переставляй «будку» и подвески — и получай исправную машину.

Утиль не привел к восстановлению отечественного автопрома (продажи LADA продолжает падать) и не подстегнул продажи новых «чайнакаров». Но заставил пересмотреть свои взгляды на личный автомобиль: в сторону «еще походит». И ведь походит, к гадалке не ходи! Воспоминания о навыках и методиках советских водителей, позволявших поддерживать на ходу машины при глубочайшем дефиците запасных частей, внезапно стали пророческими: лайфхаки, самостоятельные разработки и глубокий, зачастую собственными руками ремонт в нашу жизнь вернулись. Спасибо, утильсбор, за открытые по-новому глаза на обладание автомобилем. Это хороший урок.