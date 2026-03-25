Россиянам назвали трёхлетние автомобили с лучшей остаточной стоимостью

По итогам прошлого года популярный отечественный внедорожник LADA Niva Legend стал первым в списке трехлетних автомобилей, которые медленнее всего обесцениваются на отечественной «вторичке».

Об этом рассказали эксперты сервиса «Авто.ру Бизнес», которые провели исследование собственной базы объявлений о продаже новых и подержанных машин. Результаты демонстрируют, какую долю от среднего прайса свежей легковушки сохраняет модель при перепродаже, а также помогают оценить стоимость владения ещё на этапе выбора транспортного средства.

Лидерами рейтинга признаны массовые модели с понятной экономикой владения, пользующиеся устойчивым спросом в нашей стране. На «вторичке» средний прайс старой доброй «Нивы», занимающей верхнюю строчку, оказался даже выше, чем у нового автомобиля — 928 тыс. рублей против 899 тыс. Относительно ценника 2023 года остаточная стоимость составила 103,2%.

На второй позиции расположился самый бюджетный автомобиль в линейке АВТОВАЗа — LADA Granta с показателем 98,3%. Тройку лидеров замкнула LADA Niva Travel благодаря 96%. В то же время среди иномарок максимальные значения зафиксированы у кроссоверов Kia Sportage и Mazda CX‑4, им досталось 87,6% и 85% соответственно.