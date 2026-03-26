Россияне начали тратить меньше денег на подержанные машины

Впервые за 11 месяцев расходы на них упали ниже 500 млрд рублей

Легковушки с пробегом, купленные на отечественном рынке в конце зимы, оцениваются в 496 млрд рублей. Впервые за 11 месяцев этот показатель оказался меньше полутриллиона рублей.

Анатолий Белецкий

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование аналитического агентства «Автостат» и «Газпромбанк автолизинг». Согласно подсчетам экспертов, в феврале наши соотечественники приобрели 411,9 тыс. подержанных легковых автомобилей. Траты на них снизились на 4% по сравнению с январем. Тогда на «бэушки» ушло 516,2 млрд рублей.

За месяц увеличились расходы на приобретение «пробежных» моделей не старше пяти лет. В конце зимы россияне потратили на них на 11% больше, чем в начале года, что вылилось в 113,8 млрд рублей. Из-за сложившейся ситуации доля свежих авто в структуре финансовой емкости дошла до 22,9% вместо прежних 19,8%.

За тот же период на легковушки с пробегом в возрасте от пяти до девяти лет потратили 182,6 млрд рублей. Расходы на такую категорию сократились на 3%, но ее доля составила 36,8%. Десятилетние и более старые автомобили заметно сдали позиции. За них выложили на 12% меньше денег — 200 млрд рублей.

